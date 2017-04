L-istabbiltà tal-pajjiż hi l-aktar fattur importanti għalija – il-PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-ftehim bejn żewġ partiti bħala koalizzjoni tal-konfużjoni. F’kummenti lill-ġurnalisti, l-Prim Ministru qal li l-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Bugeja fuq allegazzjonijiet li saru dwar il-kumpanija Egrant ma taffettwax id-deċiżjoni li jrid jieħu dwar meta ssir l-elezzjoni.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li filwaqt li qed jinnota kulma qed jingħad u jiġri, deċiżjoni dwar meta ssir l-elezzjoni ġenerali jeħodha skont kif jemmen li hu l-aħjar għall-pajjiż. Stqarr li għalih, l-aktar importanti hi l-istabilità tal-pajjiż fejn ma jħalli lil ħadd iwaqqaf mis-suċċess ekonomiku li qed jinkiseb. Mistoqsi kemm hu għaqli li l-pajjiż imur għal elezzjoni ġenerali meta l-inkjesta maġisterjali għadha miftuħa, Dr Muscat wieġeb li din ma taffettwax id-deċiżjoni li jrid jieħu.

“Jien seren ħafna għax kieku għandi xi ħaġa x’naħbi noqgħod ngħidlek irridu naraw l-inkjesta u dawn l-affarijiet. Jien tant kemm jien seren, għax naf li hi gidba totali, Ii I do not factor that into the decision. Id-deċiżjoni neħodha fuq x’jaqbel lill-pajjiż u jien tant kemm jien konvint li mhemm xejn, għax naf li m’hemm xejn”, qal il-Prim Ministru.

Dr Muscat sostna li l-allegazzjoni li saret dwar il-kumpanija Egrant hi invenzjoni u jħares ‘il quddiem għall-konklużjoni tal-inkjesta mill-Maġistrat.

B’reazzjoni għall-ftehim bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku, il-Prim Minsitru qal li din hi koalizzjoni tal-konfużjoni u semma bħala eżempju r-reazzjonijiet differenti li ngħataw għall-ftehim dwar iż-żieda fil-paga minima.

“Jien innutajt li l-kapijiet tal-koalizzjoni tal-konfużjoni ma qablux diġà bejniethom. Simon Busuttil qal li jaqbel, Marlene Farrugia qalet li ma taqbilx. Din hi t-tip ta’ konfużjoni li ġġib koalizzjoni bħal din.”

Il-Prim Ministru qal li issa l-poplu għandu quddiemu għażla bejn jafdax l-ekonomija u l-post tax-xogħol f’idejn Joseph Muscat u Edward Scicluna jew jafdahomx f’idejn Marlene Farrugia u Simon Busuttil.