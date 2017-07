Lapidi tal-irħam fil-knisja Beltija ta’ San Pawl Nawfargu lura għall-preġju tagħhom

Esperti fir-restawr tal-irħam, b’paċenzja kbira reġġgħu lura l-pregju tal-lapidi antiki tal-irħam fuq l-oqbra fil-Knisja ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt. Dawn huma interzjati b’disinji kemm b’kitba kif ukoll bi stemmi ta’ familji u ta’ individwi li hemm midfuna fihom.

43 irħama dekorattiva fuq l-oqbra fil-korsija tal-knisja ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt ġew restawrati, wara li fl-aħħar deċenji l-partijiet tal-irħam li inqalgħu u spiċċaw mimlija bis-siment b’mod li għamel sfreġju mid-disinnji artistiċi tal-marmisti li ħadmu fuqhom bejn is-seklu 18 u s-seklu 19.

Il-perit u esperta fl-irħam Paula Speranza mill-kumpanija Taljana Murino Restauri, qalet li fil-knisja sabu mal-mitt tip ta’ irħam differenti, b’aktar minn 90 fil-mija minnu ġie mill-Italja. L-irħam, li hu interzjat fuq irħam sħiħ li jagħlaq il-qabar, fih fost oħrajn id-disinn ta’ familji prominenti, fosthom il-ġenituri tal-perit Giorgio Grognet li iddisinja il-Knisja tal-Mosta. Qalet li l-akbar sfida fir-restawr kienet biex isibu l-irħam li jaqbel ma dak originali billi uħud mill-barrieri li nġieb minnhom m’għadhomx jaħdmu.

“I danni principali sono sicuramente per alcuni materiali che erano piu fragili rispetto gli altri,” spjegat Speranza. “Qui trovato 43 tombe, le parte che distrutterono e il colore giallo, marmo giallo, che un marmo italiano che non esiste piu e dovuto adattarci i marmi compatibili sempre di giallo uniforme de presente in tutte 43 tombe che abiamo ricuperato.”

Il-ħsara ewlenija żgur hija minħabba xi materjali li kienu aktar fraġli minn oħrajn. Fuq it-43 qabar sibna li dawk li l-iktar kellhom ħsara kienu dawk b’kulur isfar, irħam isfar, li huwa irħam Taljan, li llum m’għadux jeżisti u għalhekk kellna nadattaw u nsibu rħam li jaqbel, irħam isfar li jinsab fl-43 qabar li rkuprajna.

Il-Perit Speranza qalet li huma qarrbu kemm setgħu lejn l-oriġinal. Żiedet tgħid li l-aktar li ġarbet ħsara kienet il-parti ċentrali tal-knisja u ppuntat subgħajha lejn it-tkaken bħala l-akbar għadu għall-irħam.

“La piu difficile che stata al centro dell familgle piu importante da Malta che sono quello il passaggo del persone era consistente e mancavano piu pezzi degli altri nel alcuni casi, non mancava niente che dettagli sono rovinati. In queste tombe qui sopra tutto la prima e la terza e la prima davanti all altera era priopio molto rovinato.”

L-aktar diffiċli bla dubju kienu dawk fiċ-ċentru, li minn dak li fhimt huma tal-aktar familji importanti ta’ Malta. Dawn jinsabu fil-passaġġ fejn jgħaddu l-aktar in-nies u għalhekk fejn kien hemm l-aktar partijiet neqsin. F’xi każijiet prattikament ma kien hemm xejn nieqes, ħlief xi dettalji li tħassru. F’dan il-każ, fuq dawn l-oqbra hawn speċjalment l-ewwel u t-tielet wieħed u l-ewwel wieħed quddiem l-artal kellhom ħsara kbira.

Qabel beda r-restawr metakoluż, il-lapidi gew kkupjati fuq karta strazza u l-partijiet tal-irħam ġew innumerati u wara bdiet tfittxija għall-irħam kompatibbli. Ix-xogħol fl-irħam li kellu jinqata f’daqs żgħir, fosthom stilel f’kobor ta’ ħames millimetri, inħadem l-Italja. Ir-restawratriċi qalet li saru varjazzjonijiet differenti tal-istess parti tal-irħam biex ladarba jinġiebu Malta jitqabbel il-kulur.

Mistoqsija jekk jistgħux jiġu evitati il-ħsarat fil-futur, il-Perit Speranza qalet li billi l-knisja mhix mużew, il-ħsarat se jibqgħu jsiru, iżda appellat għall-attenzjoni mill-pubbliku fl-użu tas-siġġijiet.

Il-proġett ġie jiswa madwar 120 elf ewro, bil-flus qed jinġabru mingħand il-benefatturi.Fil-knisja għaddej ukoll proġett ta’ restawr fis-saqaf immexxi minn Fr Charles Vella.