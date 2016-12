“Ma noqogħdux f’lukandi imma fl-apert biex inħossu dak li jgħaddu minnu l-pazjenti ta’ kuljum”

L-isport u s-solidarjetà spiss imorru flimkien. L-isfida tal-Lifecycle hija eżempju ċar ta’ dan. Tul l-aħħar tmintax-il sena ċ-ċiklisti tal-lifecycle ħabbtu wiċċhom mal-agħar elementi, bl-għan aħħari jkun li jiġbru fondi biex jagħmlu l-ħajja aħjar għal pazjenti b’mard fil-kliewi.

tvm.com.mt iltaqa’ ma’ Alan Curry li beda din l-inizjattiva u li l-istat Malti aktar kmieni dan ix-xahar irrikonoxxa bil-midalja tal-qadi tar-Repubblika.

“We don’t want to stay in hotels and guest houses, we want to be out in the open, in the tents and in a sort of way feeling what the patients go through on a daily basis.”

Dsatax-il sena wara li waqqaf il-LifeCycle, fl-età ta’ 57 sena, Alan Curry għadu għatxan għal sfidi f’sitwazzjonijiet li jiddeskrivihom bħala estremi.

Fl-aħħar tmintax-il sena, flimkien ma’ persuni oħra li kienu lesti li jaqdfu r-roti f’diversi ibliet Ewropej, Asjatiċi, Awstraljani u Afrikani, Alan baqa’ jkebbes in-nar biex iżomm id-determinazzjoni ħajja.

L-aħħar esperjenza kienet f’Żambja, l-Afrika, b’Alan jgħid li ltaqgħu ma’ kundizzjonijiet mill-aktar diffiċli. Għal din l-isfida daħlu 10 persuni, iżda kienu 5 biss li baqgħu jaqdfu sal-aħħar.

“We were cycling for 5 hours, and we saw 3 vehicles on a bush road, we were bitten by flies. In the evening we had temperatures of around minus and in the daytime the temperatures went up to 35/36 so we had such variants in temperature.”

Fl-eqqel tas-sajf tas-sena d-dieħla, iċ-ċiklisti se jerġgħu jidħlu għall-isfida li joffru l-elementi fl-Afrika, din id-darba se jaqdfu elfejn kilometru minn Nairobi għal Dar El Salam fit-Tanzanija.

It-taħriġ għal din l-isfida diġa’ beda u għal darba oħra din l-avventura se ssir biex jinġabru fondi għar-riċerka fuq il-mard tal-kliewi kif ukoll fir-Renal Unit ta’ Mater Dei.

“We help the renal patients, people who suffer from kidney failure. We are looking now not only in giving machines that the renal unit want but also in research with the UoM to look in the genetics that will result to kidney failure. It is no good just putting the money into the system to cure but we need to find out why.”

Alan appella lil dawk li lesti għall-isfida, biex ifittxu japplikaw biex jingħaqdu għal taħriġ intensiv bi preparazzjoni għal dik li tista’ tkun l-akbar sfida ta’ ħajjithom.