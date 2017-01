Malta, l-UE u l-Mediterran it-temi għall-ispettaklu taċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Presidenza

Malta, l-Unjoni Ewropea u l-Mediterran se jkunu l-elementi ewlenin tal-ispettaklu li qed jitħejja għaċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li se ssir jumejn oħra.

Morna wara l-kwinti biex nieħdu idea ta’ dan l-ispettaklu li se jittella’ f’Dar il-Mediterran wara d-diskorsi tal-għola awtoritajiet Maltin u Ewropej.

Spettaklu ta’ madwar 40 minuta, bit-tema ‘Baħr’, se jirrifletti wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea – l-immigrazzjoni. Dan spjegah il-kompożitur Albert Garcia f’kummenti lil tvm.com.mt waqt il-provi li qed isiru bi tħejjija għaċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Presidenza li se ssir f’Dar il-Mediterran, il-Belt nhar l-Erbgħa filgħaxija.

Albert Garcia qal, “Fl-2016 nafu kemm ħallew ħajjithom refuġjati fil-Mediterran waqt it-traġitt tagħhom u xtaqna li din il-mużika jkollha din it-tema fil-background.”

Din il-mużika oriġinali nħadmet b’kollaborazzjoni ma’ Żfin Malta. Id-Direttur Artistiku Mavin Khoo qal li xtaq mużika kontemporanja għax l-istorja taż-żifna hija attwali u l-emozzjonijiet taż-żeffiena jirriflettu din il-burdata.

Mavin Khoo qal, “”I developed my work with Denise Mulholland which creates a narrative where we see a group of immigrants who are on the journey of migration and at the same time they are reflective of the past and the future. Within the story there are two protagonists and you see their relationship unfold through that journey.”

Is-Surmast u Direttur Artistiku tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Maestro Brian Schembri qal li f’dan l-ispettaklu se jkunu involuti madwar 70 mużiċist li se jdoqqu l-mużika oriġinali ta’ Garcia.

“Se jkollna orkestrazzjoni sabiħa u kbira. Għandna strumenti varji. Il-mużika hija effettiva ħafna u evokattiva. Ilbieraħ rajt prova taż-żeffiena jidher li x-xogħol qed jimxi ħafna sew u allura naħseb li se tkun serata interessanti,” qal is-Surmast Schembri.

Iċ-ċerimonja tal-ftuħ se tixxandar dirett l-Erbgħa fuq TVM u tvm.com.mt mis-sitta ta’ filgħaxija ‘l quddiem.