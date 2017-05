Malta żżomm l-ewwel post fost 49 pajjiż fil-qasam tad-drittijiet tal-persuni LGBTIQ

Filwaqt li esprima sodisfazzjon għal dan, il-Malta Gay Rights Movement attribwixxa dan is-suċċess għall-fatt li fl-2016, Malta introduċiet l-Att dwar l-Affermazzjoni tal-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru, biex b’hekk ġew kriminalizzati l-prattiċi ta’ konverżjoni. Il-liġi tagħmilha ċara wkoll li ebda orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru ma hi xi diżordni jew marda. Is-sena l-oħra ġiet adottata wkoll mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin it-Trans, Gender Variant and Intersex Inmates Policy.

