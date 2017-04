May lesta twaqqaf it-taħditiet jekk ma tkunx kuntenta bl-offerta ta’ Brussell

Il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May qalet li t-taħditiet dwar il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jkunu diffiċli. F’intervista fuq il-BBC, Theresa May qalet li sejħet għal elezzjoni ġenerali fit-8 ta’ Ġunju bil-għan li jkollha aktar saħħa fin-negozjati dwar Brexit mal-Unjoni Ewropea.

“It’s important when we go into those negotiations, and we’ve already seen some of the comments that have been coming out of Brussels, which show that at times these negations are going to be tough,” qalet May.

Theresa May insistiet li jekk ma jogħġobhiex dak li jkun offrut minn Brussell, hija lesta li twaqqaf it-taħditiet dwar Brexit anke mingħajr ftehim.