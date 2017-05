May tgħid li se tkun diffiċli ħafna fil-konfront ta’ Juncker

Il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May qalet li se tkun diffiċli ħafna fil-konfront tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Rapport f’gazzetta Ġermaniża qed jgħid li ż-żewġ mexxejja kellhom argument waqt diskussjonijiet fl-aħħar sighat fejn May qalet li trid tagħmel suċċess mill-Brexit speċjalment dwar il-protezzjoni li għandhom jingħataw iċ-ċittadini Ingliżi u dawk minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. May trid li jintlaħaq ftehim sa Ġunju li ġej, iżda spjegat li n-negozjati huma diffiċli ħafna.

