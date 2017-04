Min bla ritratt fuq l-art, u min b’filmat taħt il-baħar

Is-sikka li ffurmat bil-waqa’ tat-Tieqa tad-Dwejra saret attrazzjoni unika għall-għaddasa. U waqt li għadhom għaddejjin it-tħejjijiet biex toħroġ sejħa internazzjonali dwar proposti biex id-Dwejra tiġi valorizzata aħjar għal wirt naturali tagħha, Adrian Spiteri tkellem ma’ Għawdxija li għandha għali għall-mewt li m’għandhiex ritratt mat-tieqa tad-Dwejra u ma’ għaddas professjonali b’filmati esklussivi dwar is-sikka tat-tieqa tad-Dwejra.

Wara l-waqa’ tat-tieqa, ħafna bdew ifittxu r-ritratti li xi darba kienu ħadu mat-Tieqa tad-Dwejra. Mhux l-istess għal anzjana Għawdxija li qatt ma ħadet ritratt mat-Tieqa. “Qisni għandi xi ħaġa nieqsa għax ma ħadtx ritratt. Bħal meta jkollok xi ħaġa f’ħajtek ma tantx tgħożżha, imma meta titlifha mbagħad qisek jiddispjaċik.”

Is-sit tad-Dwejra jibqa’ wieħed uniku minħabba s-sbuħija naturali li hawn hawnhekk u minħabba li wieħed jista’ jgħodos f’esperjenza ġdida taħt wiċċ il-baħar.

L-għaddas professjonali, Jesper Stechmann, qalilna li l-waqa’ tat-tieqa ħolqot sikka ġdida li l-għaddasa jsibu eżatt kif joħorġu mill-Bluehole. “If you go into the bluehole and dive straight away you will see the azure reef just on the other side. You see the white pillars and the broken window lying there, it’s quite a site.”

Għal Jesper, din is-sikka maħluqa mit-tiġrif tat-tieqa tad-Dwejra hija attrazzjoni ġdida li tista’ titgawda f’qiegħ il-baħar. “The window was so beautiful and it was like an icon for Malta and Gozo but now we have this wonderful that I am looking forward to showing it to all the divers. It’s mixed feelings but I am so looking forward to showing this to the world.”

Għal dawk li ma jgħoddsux, jistgħu fost oħrajn jammiraw fl-inħawi tad-Dwejra fossili fil-blat li skont il-ġeoloġista Peter Gatt iffurmaw mal-20 miljun sena ilu, meta l-blat kien għadu qed jifforma taħt wiċċ il-baħar.