“M’inix eroj” – Malti tal-Kanada jsalva żagħżugħ minn ħalq il-mewt

Malti tal-Kanada fl-aħħar jiem spiċċa fl-aħbarijiet tal-mezzi tax-xandir f’Ontario minħabba ġest li wettaq li bih salva żagħżugħ minn ħalq il-mewt. Iż-żagħżugħ qabeż għal fuq il-linji tal-ferrovija fl-underground biex itemm ħajtu b’daqqa ta’ ferrovija. Iżda John-Paul Attard kien pront ħa azzjoni.

Ma jqisx lilu nnifsu eroj minkejja li jgħid li tul ħajtu rnexxielu jikkonvinċi mal-ħames persuni ma jneħħux ħajjithom b’idejhom. L-aktar każ riċenti jinvolvi żagħżugħ ta’ 22 sena u din id-darba hemm il-filmati bħala prova għal dak li jgħid.

Jismu John Paul Attard, għandu 55 sena, Malti tal-Kanada li ilu nieqes minn pajjiżu mindu kellu sentejn. Jaħdem mal-kumpanija li tmexxi t-trasport fil-belt kapitali ta’ Ontario. Il-każ seħħ lejn tmiem April meta John-Paul kien xogħol fl-undeground u nnota żagħżugħ li qabeż għal fuq il-linji tal-ferroviji. Minnufih John-Paul ordna li jinqata’ l-elettriku li jissupplixxu l-linji. Il-filmati miġbuda dakinhar minn min kien preżenti juru lil John Paul jitkellem ras’imb’ras maż-żagħżugħ.

“When you’re living with depression yourself you have to know the signs and symptoms… who wants to see somebody go and take his life. I just jumped into action and did my best to get him into a better frame of find. That’s all”.

“Within 3 to 4 seconds, I sat down on the subway platform and I said to this gentleman ” are you having a bad day?” He says I want to hurt myself. That is when I took action. I came up to him and I gave him a hug and I told him… you know what. No one is worth dying for.

“He was like a scared cat, he was shaking like a leaf.

So from then I decide to do some talking about music. Eminem hip.hop. And I noticed a glitter in his eye. That he was starting to come alive. So from then I started to give him some affirmations”.

Kien f’dan il-mument li John-Paul involva lill-għexieren ta’ nies li kienu qed jistennew il-ferrovija.

“Then I got the people on the north-bound platform the same thing. May I get some attention here for the gentlemen here who need some love and attention? “I am strong”.”

L-istorja spiċċat b’wiċċ il-gid, biż-żagħżugħ jingħata l-attenzjoni u l-kura li kellu bżonn.

L-azzjoni ta’ John Paul ġibdet l-attenzjoni tal-media ta’ Toronto u ta’ dik internazzjonali. Iżda minkejja kollox ma jħossux bniedem b’qawwiet superjuri.

“Every television station I went in, they were just telling me how does it feel being a hero… I say you know what “there’s no hero… I’ve been doing this for years… the people who are the heroes are those who do the transportation, bus drivers, subway drivers,. people going to war to protect you… that’s what we do… I’m no hero at all”.