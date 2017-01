Ode to Joy: l-innu tal-UE kif qatt ma nstema’

Ċittadini Ewropej, inkluż Maltin, ser ikollhom l-opportunità biex f’Mejju li ġej jieħdu sehem f’orkestra li ser tkun iffurmata apposta biex iddoqq l-innu tal-Unjoni Ewropea. Dan anke jekk mhumiex mużiċisti professjonali.

L-innu tal-Unjoni Ewropea ‘Ode to Joy’ f’verżjoni oriġinali, b’elementi moderni u bis-sehem ta’ orkestra taċ-ċittadini.

Diversi ċittadini, Maltin u barranin, ta’ etajiet differenti, u minn sferi varji tas-soċjetà jistgħu jiffurmaw parti minn orkestra li se titwaqqaf apposta biex fl-14 ta’ Mejju jinterpretaw ‘Ode to Joy’ għaċ-ċelebrazzjonijiet f’Malta ta’ Jum l-Ewropa.

“I’ve had a good amount of applications but we need more voices but we’ve had people who have no musical experience whatsoever and are interested in doing some percussions”, qal is-Sur Ozzy Lino, il-kordinatur tal-orkestra taċ-ċittadini.

Din L-inizjattiva se ssir bħala parti mill-programm kulturali tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, kif qalilna l-kordinatur tal-attività Ozzy Lino.

“The more the merrier. I think it’s quite a large stage so I think we should have a good turnout. I would say we can get 200-300 people up there. I’ve seen other citizens’ orchestra that they’ve done Ondamarella and it’s very impressive and I’d like to see it in Malta.”

Ozzy Lino ma xtaqx jiżvela x’hemm f’moħħ il-kompożitur għal din il-verżjoni innovattiva tal-innu tal-Unjoni Ewropea.

“That’s a big secret because the composer Tim Steiner along with Ondamarella had a dream of how they could do it in 2017, so imagine Beethoven writing with the instruments that are available to us in 2017.”

L-applikazzjonijiet għall-orkestra taċ-ċittadini jinsabu fuq reunion.org.mt u l-paġna ta’ facebook citizensorchestra.