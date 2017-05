Orkestra taċ-ċittadini għada ddoqq l-Ode To Joy fi Pjazza Teatru Rjal

Ċittadini Ewropej, inkluż Maltin, għada se jipparteċipaw f’orkestra li ġiet iffurmata biex iddoqq l-innu tal-Unjoni Ewropea, bil-maġġoranza tal-parteċipanti mhumiex mużiċisti professjonali.

L-innu tal-Unjoni Ewropea Ode To Joy f’verżjoni oriġinali, b’elementi moderni u bis-sehem ta’ orkestra taċ-ċittadini.

Iżjed minn 250 ċittadin, Maltin u barranin, ta’ kull età minn sferi differenti ffurmaw parti minn orkestra li twaqqfet biex il-Ħadd 14 ta’ Mejju, tinterpreta Ode To Joy u siltiet mużikali oħra, Fi Pjazza Teatru Rjali, fil-Belt Valletta, għaċ-ċelebrazzjonijiet f’Malta ta’ Jum l-Ewropa.

Television Malta segwa l-aħħar preparamenti u tkellem ma’ wħud mill-parteċipanti li daħlu għal din l-isfida minkejja li forsi ma kienux jimmaġinaw li jiippartecipaw ma’ orkestra.

L-avveniment, li qed jiġi organizzat mill-kumpanija Portugiża Ondamarela, se jsir wara serje ta’ workshops immexxija minn żewġ mużiċisti internazzjonali, Tim Steiner u Ricardo Battista.

Il-Kordinatur ta’ Ode To Joy, Ozzy Lino qalilna, “There’s no real structure because we learn as we go. Anki jekk inti qatt ma daqqejt jew qatt ma kantajt, imma veru xtaqt tieħu sehem, ġejt hawnhekk u bdejna l-workshops flimkien mill-bidu.”

Il-kordinatur tal-attività Ozzy Lino qal li l-programm mużikali huwa parti mill-programm kulturali tal-Presidenza Maltija.

Ozzy Lino qal li qabel il-kunċert fi Pjazza Ħelsien se jkun hemm il-Brass House Unit li se tallegra lill-pubbliku. Il-kordinatur qal li l-avveniment tal-Ħadd jirrifetti l-ħsieb tal-Presidenza Maltija li tfittex li tqarreb l-Unjoni Ewropea maċ-ċittadini tagħha.