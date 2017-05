PM: il-flus li konna nonfqu fuq it-toroq f’ħames snin se nagħmluh f’sena

The Times of Malta Fuq il-faċċata tal-ġurnal ritratt meħud il-ġimgħa li għaddiet taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schemb...

Dr Muscat qal li l-isfida fit-toroq hi għaliex taħt il-Gvern Nazzjonalista il-Kunsilli Lokali ddaħħlu fil-pjan tat-toroq, minkejja li m’għandhomx flus biex jirranġaw it-toroq. Qal li Transport Malta ma tistax tippjana fuq bażi fit-tul, imma tippjana biss sena b’sena, u t-tielet problema hi li l-manutenzjoni mhix b’sistema ċara u tonda ta’ kif jiġu rranġati t-toroq. Għal dan il-għan spjega Dr Muscat, il-pjan tal-Gvern hu li t-toroq kollha ta’ Malta u Għawdex jinżammu f’livell għoli ta’ kif jixraq lil pajjiż Ewropew.

