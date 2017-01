Professur mistieden f’Malta jmeri l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dwar il-MAP

L-attivisti fil-moviment favur il-ħajja qed isaħħu l-argument tagħhom kontra l-morning after pill billi stiednu f’Malta lill-Professur Bruno Mozzanega li isostni li din il-pillola hija abortiva. Huwa jmeri anke dak li tgħid l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dwar l-effetti tal-morning after pill.

Il-Professur Bruno Mozzanega qal li l-introduzzjoni tal-morning after pill f’Malta tmur kontra l-liġi dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Fi kliemu, il-politiċi Maltin ġew imqarrqa b’informazzjoni żbaljata meta ddeċidew li l-Awtorità tal-Mediċini tista’ tawtorizza li l-morning after pill tinbiegħ mill-ispiżeriji u din saħansitra tat il-permess biex tinbiegħ mingħajr ir-riċetta tat-tabib.

Fi preżentazzjoni dettaljata u teknika, il-ġinekolugu Taljan insista li bosta studji xjentifiċi juru li l-morning after pill hija abortiva.

“If a gynaecologist reads these papers and says that it is not abortifacient it lies. I hope that Maltese politicians have been correctly informed because otherwise they should be very altered with the people who led them to maybe wrong decisions, because if Maltese law is for embryo protection from the first moment after fertilization this drug is against – in contrast with the Maltese law,” qal il-Professur.

Mitlub mill-ġurnalisti jispjega għaliex ma jaqbilx mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li tikklassifika l-morning after pill bħala mhux abortiva, il-Professur Mozzanega saħaq li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa hija żbaljata u li n-nisa għandhom jipprotestaw kontriha.

Il-Professur Mozzanega qed isostni l-argument ta’ Life Network Malta, li qed tkompli topponi l-morning after pill.

Ix-xjenzat mill-qasam tas-saħħa, Mr Jean Pierre Fava qal li l-esperti lokali ma tawx l-informazzjoni kollha lill-politiċi Maltin. Huwa qal li s-sustanza fil-morning after pill meta tittieħed f’ċertu perjodi twassal għall-abort.

“Għax parti mill-ġuf ma jkunx ospitabbli għall-embrijun li jkun ġa ffurmat. Il-ħajja tibda mill-konċepiment, id-DNA diġà jkun deċiż, diġà jkun hemm il-karatteristiċi kollha tal-individwu uman u l-embrijun ma jsibx id-dar fejn jista’ jimpjanta ruħu u jikber u jiżviluppa. Jiġifieri iva titwaqqaf il-ħajja,” qal Mr Fava.

Life Network Malta ogranizzat laqgħa pubblika msejħa “MAP, Abortion by the back door?” Iċ-chairperson Dr Miriam Sciberras qalet li ċ-chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Serracino Inglott u Dr Mark Brincat ma aċċettawx li jieħdu sehem f’din it-taħdita pubblika.