Proposta multa sa massimu ta’ €100 jekk jintrema skart elettroniku fil-borża s-sewda

Alex Pall u Drew Taggart, magħrufa bħala The Chainsmokers, huma l-ewwel artisti mħabbra li se jieħdu sehem fil-kunċert Isle of MTV...

Waqt li kien qed jindirizza konferenza organizzata mill-kumpanija WEEE Malta li hi responsabbli mill-ġbir għar-riċiklaġġ ta’ tagħmir elettroniku u tal-elettriku, il-Ministru Herrera qal li Malta għadha lura fil-miri tal-UE fil-ġbir u r-riċiklaġġ ta’ skart elettroniku jew tal-elettriku magħruf bħala WEEE (Waste electrical and electronic equipment). Qal li f’dan il-kuntest jeħtieġ iktar infurzar u multi biex iservu ta’ deterrent għal min jipprova jabbuża mir-regoli għall-immaniġġjar tal-iskart elettroniku u elettriku.

