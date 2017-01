“Qbiżt minn pont biex negħleb il-biża'” – suldat Malti rikonoxxut fl-Irlanda

Ma’ tvm.com.mt it-Tieni l-Logutenent Ciantar jispjega kif il-kors kien imqassam bejn il-prattika u l-akkademja, fejn f’din tal-aħħar l-istudenti jingħataw Diploma fil-management u d-difiża. Jisħaq li l-kors ma kienx wieħed faċli, u li huwa ddisinjat madwar l-islogan tal-kulleġġ: ‘Leaders of Character and Competence’.

L-avventura ta’ Ciantar bdiet bit-taħriġ f’Malta f’Ġunju 2015, li kien jinkludi field craft bażiku, foot and rifle drill, taħriġ fiżiku, ħiliet bl-armi, u lezzjonijiet fuq it-tmexxija. “Il-fatt li kont gunner mal-Forzi Armati ta’ Malti qabel ma’ dħalt għall-kors ta’ kadett, għeni nifhem aħjar it-taħriġ, u ħassejtni lest għal din l-avventura ġdida barra minn Malta.”

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.