Raġel nieqes mid-dawl u bintu tarbija attakkati minn kelb fil-Mellieħa

Ragel Ingliż nieqes mid-dawl, dalgħodu ħa x-xokk ta’ ħajtu meta waqt li kien miexi fil-Mellieħa, b’tarbija ta’ sena fuqu flimkien mal-kelb gwida, ġie attakkat minn kelb li kien qed jiġri fl-inħawi. Ir-raġel tkellem ma’ tvm.com.mt dwar it-trawma li għadda minnha flimkien mat-tarbija u l-kelb u appella biex min għandu kelb ma jħallihx jiġri barra għax inċident bħal dan seta’ kellu konsegwenzi traġiċi.

Andrew George, Ingliż ta’ 35 sena, ilu Malta erba’ xhur. Huwa ħa x-xokk ta’ ħajtu meta mar jiġbor lit-tarbija tiegħu miċ-child care center, tefgħa ta’ ġebla bogħod minn fejn joqgħod fil-Mellieħa. Qalilna li waqt li kien miexi flimkien mal-kelb gwida tiegħu tar-razza German Shepherd, għall-għarrieda sfaw attakkati minn kelb li gidem ukoll lill-kelb tiegħu. Andrew qalilna li dak il-ħin kif inhu mgħallem li jagħmel telaq lill-kelb gwida biex jaħrab mis-sitwazzjoni, iżda l-kelba li għandu tant hi leali li baqgħet ħdejh.

“As I was walking home a dog appearing from nowhere bit my guide dog. So I had the baby with me, and had to run up to the middle of the road to escape the guide dog, a terrifying experience to be honest”

Andrew tilef il-vista t’għajnejh għaxar snin ilu, u llum jara ftit. Ilu bil-kelba gwida Briar għal dawn l-ahhar tliet snin. Qalilna li l-kelba tgħinu anki fit-trobbija ta’ bintu Madison li għad għandha biss 16-il xahar. Dak il-ħin li morna għall-intervista, il-veterinarju kien qed jeżamina lill-kelba għall-gidma li sofriet, hekk kif għadha taħt xokk u hemm il-biża’ li t-trawma tista’ taffettwalha s-servizz tagħha bħala kelb gwida. Andrew qal li rrapporta l-każ lill-Pulizija iżda qal li f’Malta għad m’hawnx wisq għarfien dwar il-konsegwenzi koroh ta’ inċidenti bħal dawn.

“If I am completely honest, police were very casual about the situation, in the UK this is a serious offence, but in Malta, it’s only a civil matter. These guide dogs are our life, and I had my baby with me.”

Andrew qal li l-Fondazzjoni għall-Klieb Gwida qed tgħinu biex itaffi minn din it-trawma u se tkun qed tanalizza lill-kelb gwida biex ikun aċċertat li din tista’ tibqa’ tagħti s-servizz tagħha. Andrew appella biex min għandu kelb jieħu ħsiebu u ma jħallihx jiġri barra, għaliex dak li għadda minnu hu, flimkien ma’ bintu, ma jixtieqx li jerġa’ jirrepeti ruħu, speċjalment għal xi ħadd nieqes mid-dawl u b’kelb gwida miegħu.