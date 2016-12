Riħ ixekkel il-pjanijiet tal-btajjel tal-Milied tar-Reġina Eliżabetta II

Ir-Reġina Eliżabetta II kellha tipposponi l-pjanijiet biex tivvjaġġa lejn Sandringham għall-btajjel tal-Milied, minħabba li hi u d-Duka, it-tnejn qed ibatu minn riħ qawwi. Bħal dan iż-żmien ir-Reġina u d-Duka jivvjaġġaw lejn Norfolk bil-ferrovija biex iqattgħu l-btajjel tal-Milied fir-residenza tagħhom f’Sandringham. Minkejja li kemm l-impjegati tal-istazzjon tal-ferrovija Kings Cross, kif ukoll il-Pulizija għamlu t-tħejjijiet kollha għall-vjaġġ dalgħodu, ir-Reġina ddeċidiet li tħassar kollox minħabba li hi u d-Duka ma jinsabux f’saħħithom.

