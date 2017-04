RITRATTI: Il-pont tal-Imrieħel jitqiegħed f’postu

The Times of Malta Fuq il-faċċata ritratt meħud barra ċ-Ċittadella t’Għawdex fejn waqt xogħol ta’ skavar fuq rampa nst...

L-istrutturi tal-pont tal-Imrieħel li jumejn ilu nġarru minn Ħal Far, ingħaqdu biex ifformaw il-pont fil-bypass tal-Imrieħel. Matul il-lejl twaħħlu l-istrutturi fuq iż-żewġ naħat tal-bypass biex il-pont issa kważi lest biex jibda jintuża mir-residenti u ħaddiema taż-żona, li qabel kien ikollhom jaqsmu din it-triq traffikuża.

