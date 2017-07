Sewwieq Malti jfittex li jirbaħ kampjonat Ewropew tad-‘drag racing’

“Trid tagħmel ħafna affarijiet u jrid ikollok the right team li għandhom x’jagħmlu iktar minni. Inti toħloq trust miegħek innifsek li tkompli timpruvja għax il-limit tal-kompetituri ma tkunx tafu.

Duncan Micallef qal, “Tlajt biex nipprova biex nidħol fi 3.9 second barrier li hija taħt il-four seconds, u mhux talli hekk talli spiċċajt il-fastest men in Europe.”

