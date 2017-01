Sforzi biex jiddaħħlu aktar kontrolli fil-fruntieri b’teknoloġiji għal min ikun qed jivvjaġġa

Il-Ministri tal-Intern tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu f’Malta għal laqgħa informali tal-kunsill taħt il-Presidenza Maltija li fiha ddiskutew il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-fruntieri u s-sigurtà. Għalkemm f’laqgħa informali bħal din normalment ma jkunx hemm konklużjonijiet, din iservi biex bid-diskussjoni, l-pajjiżi membri jersqu lejn ftehim fuq il-proposta ewlenija biex ikun hemm sistema komuni tal-ażil.

Għalkemm kawt fi kliemu, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela wera ottimiżmu dwar kif għandha tiġi indirizzata l-problema tal-immigrazzjoni b’sistema komuni tal-ażil.

Wara jum ta’ taħditiet f’Malta f’laqgħa informali tal-Kunsill tal-Ministri Ewropej tal-Intern, il-Ministru Abela qal li huwa fiduċjuż li tul il-Presidenza Maltija se jinstabu soluzzjonijiet varji biex jittaffa l-piż tal-influss ta’ immigranti miċ-ċentru tal-Mediterran.

F’kummenti lil TVM, il-Ministru Abela qal li s-solidarjetà hija kruċjali biex isir progress.

“Hemm ċerti prinċipji li rridu naqblu fuqhom u jekk aħna naqblu fuq ċertu prinċipji li kulħadd ikollu l-obbligu li jidħol u jgħin f’kull qasam, mhux sempliċiment li wieħed jagħti iktar flus jew assets, imma anki li jieħu ċertu ammont ta’ immigranti minn pajjiżi oħrajn, dik hija t-tip ta’ diskussjoni li qed naraw”, qal il-Ministru Abela.

Il-Kummissarju Ewropew Dimitrios Avramopoulos iddeskriva t-taħditiet bħala kostruttivi li matulhom il-Ministri qablu li għandhom jikkoperaw mal-pajjiżi Afrikani biex jikkontrollaw il-mewġa tal-immigrazzjoni fiċ-ċentru tal-Mediterran. Faħħar l-isforzi ta’ Malta biex tattwa sistema ta’ solidarjetà u titjib fil-mod kif tingħata protezzjoni lill-immigranti.

“There is a large spectrum of priorities and I believe that during the Maltese Presidency Europe will make a step forward on all these issues. Beyond that, the role of Malta as President of the European Union it is good to remember that Malta is one of the most Europe oriented countries and it is serving its goal with respect and commitment to what we all reserve a more consolidated, from a structural, institutional and political point of view of Europe”, qal il-Kummissarju Ewropew.

Konxji wkoll tat-theddida terroristika fl-Ewropa, il-Ministru Abela u l-Kummissarju Avramopoulos qalu li tul il-Presidenza Maltija se jsiru sforzi biex din is-sena jidħlu fis-seħħ iktar kontrolli fil-fruntieri b’sistemi teknoloġiċi għal min ikun qed jivvjaġġa minn pajjiż għall-ieħor.