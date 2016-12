Studenti barranin b’uġigħ ta’ ras biex jiftħu kont bankarju f’Malta

Waqt li l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet edukattivi ogħla f’Malta qed jaħdmu biex jattiraw aktar studenti barranin biex jiġu jistudjaw hawn, jidher li wħud mill-istudenti mil-Lvant Nofsani jew il-Lvant Imbiegħed qed isibuha diffiċli ħafna biex jiftħu kont bankarju biex fih jiddepożitaw il-flus għall-ispejjeż biex jgħixu u jistudjaw fi-gżejjer Maltin.

Student minnhom mill-Iran irrakkonta l-esperjenza tiegħu ma’ tvm.com.mt.

Sina Mehraeen hu żagħżugħ mill-Iran li fl-1 ta’ Ottubru li għadda beda jsegwi ‘Masters in Cognitive Science’ fl-Università ta’ Malta. Minħabba li mhux ġej minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea, għall-kors speċjalizzat ta’ sena u nofs dwar kif il-moħħ jikseb u jipproċessa l-għerf kellu jħallas €13,400. Iltqajna miegħu fil-campus tal-Università u qalilna li minn fost l-erbat elef università jew istituzzjoni tal-edukazzjoni ogħla fl-Ewropa, għażel li jiġi Malta minħabba żewġ raġunijiet ewlenin.

“First of all the course is in English that’s a major factor, secondly I checked out the programme and there was something very interesting and so I applied and luckily got accepted”, qal Sina Mehraeen, Student tal-Masters fl-Università ta’ Malta.

L-istudent ma rebaħ l-ebda borża ta’ studju biex ġie jistudja Malta. Qalilna li qed jiffinanzja l-kors u l-ispejjeż kollha minn butu. Waqt li m’għandu l-ebda diffikultà biex iħallas il-miżati lill-Università, sab ma’ wiċċu problema mhux mistennija biex jiftaħ kont bankjaru u fih ipoġġi l-flus għall-kera tal-appartament, it-trasport u l-ikel fost l-oħrajn.

“When I first came here I thought that the procedure would be like any other country were you get a letter from the university and you’re allowed to open a bank account but when I did get the letter from the university, I went to four of the major banks here and I was rejected for very strange reasons from all four so for example one of the reasons was that in order for me to open an account as a full-time student, I would have to find a job”, qal Sina Mehraeen, student tal-Masters fl-Università ta’ Malta.

Iżda ġa la darba Sina ġie Malta biex jistudja full-time, argumenta li hu ma jistax u mhux interessat li jibda jaħdem. Qal li bank ieħor f’Malta talbu rendikont tal-kontijiet bankarji li għandu barra u saħansitra mar għal intervista mal-uffiċjali tal-bank.

“I went for a two hour interview and I gave them exactly all the documents that they asked for, they even asked for more documents which I did provide, they asked me for a one year of my bank statements which I did give them and it shows that the funds are my own from the work I’ve been doing for three years overseas so beyond any doubt I provided all documentation but still I got rejected”, qal l-istudent.

Il-banek ikkuntattjati miċ-ċentru tal-aħbarijiet qalu li minħabba raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, ma jistgħux jiddiskutu klijenti jew talbiet speċifiċi waqt li argumentaw li qabel jiftħu kont bankarju saru joqogħdu ferm aktar attenti biex ikunu konformi mar-regoli Ewropej imposti mir-regolaturi.

L-Iranjan qal li hu ma jixtieqx juża s-servizzi ta’ kumpaniji li jittrasferixxu l-flus minn pajjiż għal-ieħor b’rati għoljin ħafna ta’ kummissjoni filwaqt li argumenta li l-kruċjata li qed jagħmel mal-banek, mhux jagħmilha biss għalih iżda għall-istudenti prospettivi barra mill-Unjoni Ewropea li jagħżlu li jiġu Malta biex jistudjaw, li numru tagħhom mistenni jiżdied bil-ftuħ tal-iskola medika ta’ Barts u fl-Università Amerikana ta’ Malta bit-tnejn qed jirriklamaw għal studenti mil-Lvant Nofsani.