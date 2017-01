Studji għall-aħjar rotta għall-pipe line tal-gass fuq l-art fi Sqallija

Fis-snin li ġejjin Malta trid tibni terminal station fi Sqallija biex minnu tqabbad mal-grid tal-gass u minnhemmhekk jibda l-pipeline li jwassal Malta gass għall-ġenerazzjoni tal-elettriku.

L-awtoritajiet Maltin diġà għandhom idea tajba fejn l-aħjar tiġi żviluppata din l-infrastruttura waqt li għaddejjin studji biex tiġi stabbilità l-aħjar rotta fuq l-art imnejn jgħaddi l-pipeline qabel ma jitniżżel fil-baħar biex ikompli fir-rotta lejn Malta. Tvm.com.mt żar il-post identifikat għat-terminal station u ż-żewġ rotot alternattivi li qed ikunu kunsidrati f’Gela fi Sqallija.

Gela hi belt mal-kosta fin-naħa t’isfel ta’ Sqallija li ġiet identifikata bħala l-post minn fejn għandu jibda l-pipline tal-gass mill-Italja għal Malta. L-Inġinier Alexandra Meli tat ir-raġunijiet għal dan.

“Ġewwa Gela hawn in-network tal-gass li għaddej minn ġewwa Sqallija u Gela hu l-aktar post viċin ma’ fejn l-aħjar inqabbdu. Il-gass fil-header t’hawnhekk għandu pressjoni biżżejjed biex jasal b’mod naturali ġewwa Malta.

Trid issir terminal station oħra min-naħa ta’ Snam Rete Gas li hu l-operatur tad-distribuzzjoni tal-gass fl-Italja fejn imbagħad inqabbdu direttament mal-grid ta’ Sqallija tal-gass”, qalet Alexandra Meli – inġinier fl-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma.

Bħala parti mil-proġett tal-pipeline, Malta jkollha tixtri biċċa art u tibni t-terminal station tagħha f’din iż-żona.

Mill-post fejn se jinbena t-terminal station f’Gela, qed ikunu studjati żewġ rotot li l-pipeline tal-gass jista’ jieħu sax-xatt qabel ma jibda t-triq lejn Malta f’qiegħ il-baħar.

Din il-bajja ramlija iżolata hi l-eqreb għall-post fejn se jsir it-terminal station, mas-sitt kilometri bogħod. Giuseppe Guida, Manager tal-kumpanija Tractebel li qed tagħmel l-istudju dwar il-pipeline ta’ Malta spjega li l-preżenza ta’ pipeline ieħor tal-gass għandu jagħmilha aktar faċli biex tintgħażel din ir-rotta għalkemm identifika xi sfidi fosthom kunsiderazzjonijiet ambjentali, in-negozjati mas-sidien ta’ artijiet privati u infrastruttura tat-trasport.

“We highlited three railway crossings, 2 main road crossings and some other small crossings that are not really a concern”.

Il-post l-ieħor li qed ikun ikkunsidrat hu fuq ix-xaqliba l-oħra tal-kosta ta’ Gela, mal-15-il kilometru bogħod minn fejn ġej it-terminal station f’bajja li hi wkoll iżolata iżda moħbija wara għolja.

“Din hija entry point possibbli min-naħa Taljana u għaddejin bl-environmental survey. Huwa l-ewwel step ta’ environmental survey li mbagħad jikkulmina f’a full blown environment impact assessment. Qed naraw ir-rotot ideali”, qal Daniel Azzopardi, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma.

Azzopardi qal li dawn l-istudji huma meħtieġa biex l-awtoritajiet Taljani jkunu ppreżentati bl-għażliet kollha studjati. Żied li r-rotta kif il-pipeline se jiżbokka f’Delimara diġà ġiet studjata, saru testijiet fuq il-blat u l-informazzjoni miġbura qed tiġi analizzata.