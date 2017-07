Tellieqa unika fis-sema bil-blalen tal-arja

Fl-aħħarnett, spettaklu uniku fis-smewwiet f’Umbria l-Italja b’wieħed mill-akbar avvenimenti dinjija bis-sehem ta’ għadd ta’ blalen tal-ajru.

Madwar 30 ballun tal-ajru taw dehra differenti lis-smewwiet fuq il-wied ta’ Umbria fl-Italja, f’wieħed mill-akbar avvenimenti tax-xorta fid-dinja.

Fl-avveniment hemm element kompetittiv bit-tim li jispiċċa fl-ewwel post jieħu trofew tal-okkażjoni. Il-parteċipanti qalu li l-veduti mill-għoli tal-wied ta’ Sagrantino kienu spettakolari u ddeskirvew l-użu tal-blalen tal-ajru bħala avventrua fih innifsu u mod uniku kif tara d-dinja.

“Ballooning, I must say, ballooning is something really, really special. It’s a lovely way of seeing the world, when you’re looking, it’s not like being in an aeroplane or a helicopter. You can look 360 degrees and you don’t know where you are going to go, you don’t know where you’re going to land and it is something really, really special.”

L-organizzaturi ddeskrivew it-tellieqa bħala l-aktar avveniment rilassat fil-kalendarju internazzjonali tal-attivitajiet fil-blalen tal-ajru.

“Balloons are magical because once you are up there you are just floating along, just with the breeze. You can go as low as the top of the trees or as high as the clouds. You have no idea where you are going to land. It’s a magical mystery tour”, qal Andrew Laing.

L-avveniment mifrux fuq għaxart’ ijiem ikollhom bosta attivitajiet fejn jispikkaw il-konsum ta’ ikel u xorb tipiku għal dan ir-reġjun fl-Italja.