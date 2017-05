Terapija qalb in-natura biex jiksbu l-indipendenza

Suzanne Maas mill-Friends of The Earth, li hija l-kordinatur tal-proġett, qalet li r-riċerka turi li n-natura hija ta’ benefiċċju għall-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali.

Friends of the Earth Malta u l-Fondazzjoni Richmond f’ħidma konġunta qed joffru programmi ta’ terapija qalb in-natura għal madwar 25 persuna bi problemi ta’ saħħa mentali li qed jirċievu programm ta’ rijabilitazzjoni f’Villa Chelsea.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.