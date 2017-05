Tfajla Maltija tgħid “lura d-dar wara l-kunċert f’Manchester”

“Ninsabu d-dar qawwijin u sħaħ wara l-kunċert ta’ Ariana Grande.” Dan huwa dak li kitbet Naomi Farrugia fuq Facebook, wara li flimkien ma’ qraba tagħha lbieraħ kienet qed tattendi għall-kunċert ta’ Ariana Grande, li spiċċa nbidel fi traġedja, hekk kif fi tmiemu, splużjoni heżżet l-Arena ta’ Manchester.

L-isplużjoni, li qed titqies bħala attakk terroristiku, ħalliet 22 persuna mejta u 59 midruba, uħud minnhom serjament. Fost il-mejta ġie kkonfermat li hemm numru ta’ tfal.

Luanne Galea, li wkoll kienet qed tattendi għall-kunċert qalet li hija ħasra kif lejla ta’ pjaċir inbidlet f’waħda mill-agħar ta’ ħajjitha. Hija ddeskriviet l-attakk bħala wieħed kodard, hekk kif min wettqu kien jaf sew li l-arena kienet mimlija tfal.

Mill-ewwel informazzjoni li kiseb tvm.com.mt jidher li ebda Maltin li kienu preżenti ma ndarbu f’din l-isplużjoni.

Fi Tweet dalgħodu, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li jinsab infurmat li kien hemm Maltin li kienu qed jattendu għall-kunċert, u qal li m’għandux informazzjoni li xi ħadd mill-Maltin indarab.

Aware of presence of #Malta nationals during #ManchesterArena concert. Not informed of any casualties among them so far -JM

