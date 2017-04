Tfal fil-Primarja tal-Mosta jiltaqgħu mal-awtriċi ta’ fama Vivian French

French hija l-awtriċi ta’ bosta kotba bl-istampi, novelli, drammi u rumanzi mhux fittizji għat-tfal u ż-żgħażagħ. Hija kitbet aktar minn 250 ktieb, fosthom is-serje ta’ kotba ta’ StarGirl Academy u Tales from the Five Kingdoms.

Studenti fl-Iskola Primarja B tal-Mosta lbieraħ kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-awtriċi Ingliża Vivian French, li s-sena li għaddiet irċeviet il-premju Excellent Order of the British Empire Award għall-kontribut tagħha fil-letteratura.

