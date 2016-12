Tih rigal uniku… tih id-demm

Dan l-aħħar ir-riserva tad-demm tbaxxiet ħafna hekk kif il-bank kellu attendenza baxxa ħafna ta’ donaturi. Għaldaqstant kull min hu b’saħħtu huwa mħeġġeġ jagħti d-demm fil-Bank Nazzjonali fi Gwardamanġa, li jkun miftuħ mit-Tnejn sal-Ħadd mit-8.00 a.m. sas 6.00 p.m. Fil-Milied u fl-Ewwel tas-Sena se jkun miftuħ bejn it-8.00 a.m. u s-1.00 p.m.

