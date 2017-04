Tikkonvinċi djar kbar tal-moda jiġu Malta

Michelle Farrugia twieldet u trabbiet fl-industrija tat-tessuti u llum hija imprenditriċi b’ħanut li jimporta ħwejjeġ ta’ djar kbar tal-moda. Temmen li Malta għandha potenzjal kbir f’dinja tal-moda. Bil-kuntatti li għamlet tul il-karriera tagħha, stiednet żewġ mudelli u stilista tal-moda ta’ fama mondjali għal photoshoot f’Malta.

Għal dawn l-aħħar 20 sena Michelle Farrugia, Direttur Maniġerjali ta’ Sarto, marret f’diversi bliet ewlenin għal sfilati tal-moda tal-aqwa disinjaturi, tiġri wara l-ħolma tagħha li tiftaħ negozju bi ħwejjeġ ta’ ditti kbar.

“Ma kinitx faċli ħafna biex inġibu l-brands hawn Malta għax hija żgħira, il-popolazzjoni hi li hi, però jiena emmint u ridt nagħmlu dan il-proġett, u kkonvinċejt lill-brands jiġu Malta.”

Michelle Farrugia temmen li iktar mhu jiżdied it-turiżmu u l-barranin li qed jiġu joqogħdu Malta, iktar hemm potenzjal li imprendituri Maltin joffru servizz u prodotti ta’ livell għoli skont l-aspetattivi tagħhom.

Biex timmarka l-5 sena mindu fetħet in-negozju tagħha, Farrugia stiednet lill-istilista u Fashion Editor Belġjan Eli Van Poeyer, sabiex jaħdem fuq photoshoot bħalma jagħmlu ditti kbar tal-moda.

“My part is to set up a certain print or a certain trend and then guideline the models with the hair and with the makeup to create the atmosphere,” qal Van Poeyer.

Eli għażel żewġ mudelli li jimmudellaw għad-ditta Dolce & Gabbana – ir-Rumena Corina Corduneanu u l-Ungeriż Misa Patinszki li f’intervista ma’ tvm.com.mt qalu li Malta ħalliet impatt fuqhom.

“It’s much more thank I expected – the people are kind – the places are amazing – the experience for the shooting is great,” qalet Corduneanu.

Patinszki qal,”This is my first time in Malta – when I arrived I really like it – everything is so local, the people are really kind and friendly, and the island is beautiful.”

It-tieġ, il-festa u l-baħar huma tliet karatteristiċi Maltin li se joffru sfond għal photoshoot, li qed issir mill-fotografu Malti Kris Micallef u bis-sehem ta’ żewġ mudelli Maltin – Stephanie Hodgkins u Michael Johnson. Minbarra li r-ritratti se jintużaw f’kampanja promozzjonali f’Malta, Michelle bi ħsiebha tesponi n-negozju tagħha anki barra minn Malta.