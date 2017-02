Persuna waħda tirbaħ is-Super 5 u ssir aktar minn miljunarja

Li taqta’ l-ħames numri mill-45 tas-Super Five, tista’ tidher mhux diffiċli, iżda fil-verità hija diffiċli daqs li ssib fula f’qara. Imma t-tentazzjoni ta’ premju bomba tibqa’ kbira u bit-tħeġġiġ kollu bl-għajta tal-miljun u kważi erba’ mitt elf ewro, aktar minn miljun ewro biddlu l-idejn fil-bejgh tal-biljetti tas-Super Five.

Kienet ġurnata li ġabet bonanza għall-Maltco u għar-riċevituri tal-lottu, iżda sitwazzjoni soċjalment inkwetanti għal min jaħdem fil-kamp soċjali hekk kif il-pajjiż inħakem mid-deni tal-lagħba fuq is-Super Five li llum telgħet għal aktar minn €1,360,000. Nifhmu li għat-tlugħ tal-lum inbiegħu eluf kbar ta’ biljetti. L-aħħar darba li nqatgħu l-ħames numri tas-Super Five kien fit-28 ta’ Settembru meta l-premju kien ta’ €250,000.

