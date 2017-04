Titnieda skema ta’ self issussidjat biex dawk l-aktar vulnerabbli jsiru sidien ta’ dar

Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali ngħaqad mal-Bank APS biex tfasslet skema msejħa Self Soċjali li se tgħin ħafna lil dawk li qed jingħataw is-sussidju fuq il-kera, biex jieħdu self mill-Bank ħalli jixtru d-dar tagħhom. Il-Ministru Michael Farrugia qal li l-Gvern se joħroġ sa massimu ta’ €166 fix-xahar biex flok jitħallsu f’kera jintużaw biex jitħallas is-self fuq il-propjetà li jixtri l-individwu sa mitt elf ewro, il-bqija tal-pagament jitħallas mill-individwu. Din l-iskema se tgħin lil dawk l-aktar vulnerabbli iżda li għandhom impjieg fiss biex isiru sidien ta’ darhom, għax is-self se jingħata bi kriterji speċifiċi għalihom.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.