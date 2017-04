Trump ibiddel fehemtu dwar in-NATO

Il-President Amerikan Donald Trump biddel fehemtu dwar kif jaħsibha dwar in-NATO u kif din qed tiġġieled it-terroriżmu. Waqt laqgħa fil-White House mas-Segretarju Ġenerali tan-NATO, Jens Stoltenberg, Trump sostna li l-membri tan-NATO xorta waħda jridu jagħtu sehemhom għas-sigurtà, hekk kif it-theddida tat-terroriżmu uriet l-importanza ta’ din l-alleanza. Il-President sejjaħ lin-NATO biex tagħmel iktar u tgħin lill Iraq u l-Afghanistan.

“The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism. I complained about that a long time ago and they made a change and now they do fight terrorism. I said it was obsolete. It’s no longer obsolete.”

Stoltenberg qal li l-laqgħa ma Trump kienet waħda produttiva u eċċellenti. Huwa kkundanna l-attakk b’armi kimiċi fis-Sirja.

“We discussed many different topics during our meeting today, including the horrendous use of chemical weapons in Syria. Any the use of chemical weapons is unacceptable, cannot go unanswered, and those responsible must be held accountable.”

F’konferenza tal-aħbarijiet, Trump irringrazzja lin-NATO għall-appoġġ li tat għad-deċiżjoni li l-Istati Uniti tispara mas-60 missila lejn is-Sirja bħala ritaljazzjoni għal attakk kimiku li qatel numru kbir ta’ persuni ċivili.