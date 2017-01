Trump tħasseb b’invażjoni ta’ “nies ħżiena” f’ġimgħa

Il-President Amerikan Donald Trump qal li kieku ta ġimgħa ċans sakemm iddaħħal fis-seħħ il-projbizzjoni ta’ ċittadini minn seba’ pajjiżi b’maġġoranza Musulmana kien ikollu invażjoni ta’ “nies ħżiena fil-pajjiż.

Is-Sur Trump qal dan b’reazzjoni fuq Twitter għal barax ta’ kritika li kellu f’dawn l-aħħar jiem wara li l-Ġimgħa li għadda daħħal fis-seħħ ordni eżekuttiva biex fost oħrajn iwaqqaf ċittadini minn pajjiżi b’maġġoranza Musulmana milli jidħlu fl-Amerika.

Fi tweet oħra huwa qal li m’hemm xejn sabiħ li tfittex għat-terroristi qabel ikunu jistgħu jidħlu fil-pajjiż. Waqt li ħeġġeġ lil dawk li qed jikkritikawh biex “jistudjaw dak li qed jiġri fid-dinja”, sostna li din id-deċiżjoni kienet imwiegħda fil-kampanja tiegħu.

If the ban were announced with a one week notice, the “bad” would rush into our country during that week. A lot of bad “dudes” out there!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017