TVM u l-istazzjonijiet tal-PBS joħorġu bl-unuri waqt l-MTV u l-IĠM Awards

THE SUNDAY TIMES The Sunday Times tirrapporta li l-Financial Intellegence Unit, FIAU, is-sena l-oħra kellu suspett raġjonevoli li ...

Iċ-Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li huwa mistagħġeb kif il-gazzetta Sunday Times of Malta qed tirrapporta alleg...

Ir-ritorn tal-Malta TV Awards wara seba’ snin, organizzati mill-kumpanija The House of Beauty, b’kollaborazzjoni mal-Awrorità tax-Xandir ra l-programmi ta’ TVM, kif ukoll preżentaturi, produtturi u atturi li jidhru fuq l-iscreens ta’ TVM, jirbħu l-maġġoranza assoluta tal-unuri, bl-eċċezzjoni ta’ ftit kategoriji.

