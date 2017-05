VGH tħabbar boroż ta’ studju għal dawk li ma jaffordjawx iħallsu kors tal-mediċina

Id-Dekan tal-Iskola Medika Barts, il-Professur Anthony Warrens, ħabbar li se jibda l-proċess biex l-iskola tagħżel madwar 30 student minn fost il-170 li applikaw biex jibdew kors mediku fl-iskola medika f’Għawdex.

Fl-istess waqt tħabbar li l-kumpanija VGH li qed tmexxi, fost oħrajn, l-isptar ta’ Għawdex, se tagħti boroż ta’ studju kull sena għal studenti bi kwalifiki tajba iżda li ma jaffordjawx l-ispiża tal-kors.

Erba’ xhur bogħod mis-sena akkademika, madwar 170 applikant urew interess biex isegwu korsijiet fl-Iskola Medika ta’ Barts f’Għawdex. Id-Dekan ta’ Barts, il-Professur Anthony Warrens, qal li dan huwa erba’ darbiet aktar minn kemm jistgħu jieħdu studenti fl-ewwel sena.

“We will only going to select people who really do meet our high academic criteria. We’re aiming for the order of 30 or little bit more than that in order to start with slightly smaller classes, than we often do at the beginning of the course, and build up a target of almost 60 per year,” qal Anthony Warrens, Dekan ta’ Barts.

Il-Professur Warrens qal li se jinġiebu f’Malta lecturers mir-Renju Unit ma’ akkademiċi Maltin li lesti jaħdmu f’din l-iskola medika. “We’ve developed a group of individuals who are working together, learning how we teach in London, so that is exactly the same learning experience in London and Malta to maintain the sort of quality that we demonstrably have in our London course.”

F’laqgħa l-Professur Warrens kellu mal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne u mad-Direttur tal-Vitals Global Healthcare, Ram Tumuluri tħabbar li l-VGH, li ser taħdem id f’id mal-Barts fl-isptar ta’ Għawdex, se tagħti għaxar boroż ta’ studju fis-sena lil studenti bi kwalifiki tajbin li jridu jidħlu għal kors tal-mediċina iżda ma jaffordjawx l-ispiża tiegħu li tilħaq €38,000 fis-sena.

Il-Ministru Fearne qal li huwa sodisfatt b’din il-kollaborazzjoni bejn Barts u l-VGH li qal ser tibda tissarraf f’servizzi mediċi tal-ogħla kwalità f’Għawdex.