Walid Nabhan: vuċi ewlenija tal-letteratura Maltija kontemporanja

Persuni midħla tal-letteratura Maltija jqisu lil Walid Nabhan, Palestinjan-Malti, bħala vuċi ewlenija tal-letteratura Maltija kontemporanja wara li kkontribwixxa b’diversi kitbiet, inkluż bl-Eżodu taċ-Ċikonji, li għalih għadu kemm ġie rikonoxxut bil-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura.

Walid Nabhan ġie f’Malta bħala student fl-1990. Il-pajjiż għoġbu u ddeċieda li jibqa’ hawn. Mhux biss integra fis-soċjetá Maltija, iżda rnexxielu jgħix il-kultura tal-pajjiż.

L-ewwel snin li għamel Malta bħala student ħadem fil-laboratorju tal-Isptar San Luqa, fejn iltaqa’ ma’ ħafna nies. Għall-ewwel kien josserva biss, imbagħad beda jipprova jitkellem, bħal tarbija. Aktar ma bdew jinkoraġġuh, aktar beda jibbrilla, bil-ħakma tal-ilsien Malti tiegħu tkun riflessa fil-kollokjaliżmu u l-idjoma Maltija.

“Trid tiġi miż-żewġ naħat; jiġifieri kemm mill-poplu li jrid jilqgħek u kemm inti li trid tapprezza dan il-poplu li qed jilqgħek. Ħafna drabi l-barranin jinġabru fi klikek għalihom u jgħidlek jien ma niffurmax parti minn din is-soċjetá. L-Ingliżi jgħidu li jekk If you want to be seen, stand up.”

Wara żewġ ġabriet ta’ novelli, Nabhan kiteb L-Eżodu taċ-Ċikonji, rumanz awtobijografiku dwar Palestinjan imwieled f’kamp tar-refuġjati fil-Ġordan li sab ruħu jgħix Malta. In-narratur jinseġ ir-rakkont tiegħu madwar l-esperjenzi tiegħu ta’ barrani f’Malta u ta’ refuġjat f’komunitá kbira ta’ Palestinjani fil-Ġordan, iżda jdaħħal ukoll l-istorja tal-familja tiegħu fi żmien li kienet tgħix fil-Palestina.

“Wieħed jista’ jistenna l-istorja tar-reġjun – il-Lvant Nofsani, irrakkuntanta bl-aktar mod ironiku, b’lingwa kultant goffa, kultant tobrox, kultant tirrabbjak – maġenb l-istorja tar-reġjun hemm ukoll l-istorja ta’ Malta”.

Frisk wara li kien rikonoxxut għall-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura għall-2017 bl-Eżodu taċ-Ċikonji, Nabhan qal li bħalissa impenjat bil-kitba ta’ rumanz ieħor u ġabra ta’ novelli.

Minkejja li dam 20 sena biex kiseb iċ-Ċittadinanza Maltija, qalbu ilu jħossha Maltija u bħal ħafna Maltin jixtieq jara lil din l-art – li fi kliemu ilu jiekol mill-ħobża tagħha għal nofs ħajtu – fuq quddiem.