X’fih il-ballun fuq Villa Bighi?

“L-esperjenza interna. Esperjenza ta’ state of the art planetarium ta’ daqs li mhux żgħir, jiġifieri f’kull show jesa’ madwar 55 ruħ. Inti se jkollok dehra sħiħa ta’ kull show li ħa jkun hemm ġol-planetarium,” spjega Pullicino Orlando.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.