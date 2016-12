Xogħlijiet ta’ manutenzjoni fi Vjal il-Labour in-Naxxar il-ġimgħa d-dieħla

TM spjegat li t-Tnejn se jsiru xogħlijiet fin-naħa tat-Techno Park bejn id-9.00 a.m. u l-4.00 p.m., filwaqt li se jkunu qed isiru xogħlijiet ukoll fin-naħa tal-bandli bejn it-8.00 p.m. u l-5.00 a.m., liema xogħlijiet jibqgħu għaddejjin sal-Erbgħa. Sostniet li l-Erbgħa u l-Ħamis, ser ikompli x-xogħol ħdejn it-Techo Park bejn it-8.00 p.m. u l-5.00 a.m. Imbagħad mill-Ħamis sas-Sibt ix-xogħol ikompli tul it-triq kollha bejn it-8.00 p.m. u l-5.00 a.m.

