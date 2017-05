Żewġ fabbriki f’Ħal Far se jkabbru l-operat u jimpjegaw aktar ħaddiema

Żewġ fabbriki li jinsabu fiż-żona industrijali ta’ Ħal Far ħabbru li se jkabbru l-operat tagħhom u se jimpjegaw aktar ħaddiema. Dan sar magħruf meta l-Prim Ministru Joseph Muscat żar il-kumpanija BD International Group u l-fabbrika Metallform filwaqt li ra x-xogħlijiet li qed isiru fuq il-fabbrika l-ġdida ta’ Crane Currency f’Malta. BD International Group Limited, hija kumpanija Maltija li mill-bażi loġistika tagħha f’Malta tqassam ditti rinomati tal-ħwejjeġ fl-Afrika ta’ Fuq, il-Kenja u n-Niġerja. Meta żar il-bażi tal-kumpanija f’Ħal Far, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-kumpanija se tirdoppja l-operat taghha. Dr Muscat qal li l-Gvern bi ħsiebu jerġa’ joħroġ is-sejħa għall-proposti għal ċentru internazzjonali tal-loġistika.

