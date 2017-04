Żewġ rapporti fix-xahar ta’ tfal abbużati fuq l-internet

Is-Sinjura Buhagiar kienet waħda mill-kelliema f’konferenza organizzata mill-Ewroparlamentari Marlene Mizzi bit-tema “Type in Love – Type out Hate.” il-kelliema tkellmu dwar il-perikli diġitali fosthom is-cyber bullying u l-abbużi sesswali fuq l-internet u kif it-tfal jistgħu jiġu protetti minn dawn l-abbużi.

