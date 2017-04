Amministraturi minn 10 Nurseries tal-football lokali f’Kilmarnock

Dan il-prgramm ta’ taħriġ imsejjaħ #The Goal – Investing in our people , kien ospitat mill-klabb tal-futbol Skoċċiż Kilmarnock. Il-programm ġie mfassal minn Stephanie Rocco (Koordinatriċi tal-Proġetti finanzjati mil-UE f’isem il-YFA) u Brian Sproul f’isem il-klabb ta’ Kilmarnock u Scottish YFA. L-iskop ta’ dan il-proġett huwa li l-amministraturi tan-nurseries tagħna jieħdu idea aħjar ta’ dak li qed jiġri barra minn xtutna fil-qasam tal-amministrazzjoni tal-football taż-żgħażagħ u b’hekk jiżviluppaw ideat ġodda dwar kif jistgħu jmexxu n-nurseries tagħhom b’mod aktar professjonali u effiċjenti.

