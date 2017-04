Rizultati – PV-IES Double Handed Round Malta Race Overall & IRC Class 1 1 Post Lartista Anton Calleja/Renato Camilleri 2 Post Seawolf of Southampton David Latham/Tobias Roth 3 Post Aziza Dmitry Kondratyev/ Alexander Grudnin

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.