BIR-RITRATTI MFA Awards – Bjorn Kristensen ta’ Hibernians Footballer of the Year 2017

Intant fost unuri oħra, l-kowċ tal-istess Hibernians Mark Miller ġie magħżul bħala l-kowċ tas-sena, suċċess individwali ieħor għaċ-Champions tal-Football Malti ngħata lil Jurgen Degabriele bħala l-aħjar player żagħżugħ, waqt li l-attakkant Montenegrin ta’ Balzan Bojan Kaljevic rebaħ l-unur tal-Foreign Player of the Year.

Il-midfielder taċ-Champions Hibernians Bjorn Kristensen ġie magħżul bħala l-MFA Footballer of the Year għal dan l-istaġun.

