BOV l-1 Diviżjoni – il-leaders Naxxar Lions lura għar-rebħ

NAXXAR L. …… 4 PIETA H. ………. 0 Wara t-telfa kontra Senglea fl-aħħar logħba tagħhom, Naxxar irritornaw għar-rebħ meta għelbu lil Pieta li temmew il-logħba b’disa’ plejers Il-gowl Naxxari kien viċin u wasal fid-29 minuta meta minn korner mogħti minn Jurgen Debono, kien ANGUS BUHAGIAR li bir-ras għeleb lil Montfort. Fil-45 minuta Montfort salva xutt bomba ta’ Jurgen Debono, bl-azzjoni tkompli u din id-darba JURGEN DEBONO b’xutt mill-isbaħ minn 25 metru għeleb lil Montfort. Fil-55 minuta xutt ta’ Mensah jgħaddi ftit barra u minuta wara fuq in-naħa l-oħra Bonnici twaqqa’ minn Christian Grech bir-referee jordna l-penalty u juri l-karta safra lil Grech. Mill-11-il metru x-xutt ta’ Messias mar ferm għoli, u wara li ngħata l-penalty Christian Grech jidher li għadda xi kumment lill-uffiċjal li urieh it-tieni karta safra biex Pieta spiċċaw b’għaxar plejers. Pieta spiċċaw b’disa’ plejers fit-72 minuta meta Mead Mifsud intwera t-tieni karta safra u Naxxar mill-ewwel approfittaw għaliex DUANE BONNICI spara l-ballun fir-rokna ta’ fuq tax-xibka. Fit-92 minuta reġa’ kien DUANE BONNICI li għeleb lil Montfort b’xutt fil-baxx wara xogħol tajjeb tas-sostitut Guevara Munoz. Naxxar L : O. Borg, A. Buhagiar (J. Ellul), N. Spiteri, D. Bonnici, R. Cassar, J. Debono, M. Fenech, L. Andriuoli (S. Guevara Munoz), J. Debono, A. Lubos, Y. Messias (D. Nocera Garcia). Pieta H : M. Montfort, T. Bartolo (Y. Dimitrov), C. Degabriele, N. Pace Cocks, M. Mifsud, G. Mensah, J.M. Ruiz Perez (A. Mizzi), C. Grech, I. Jalo, J. Scicluna, J. Suda (S. Stewart). Referee : Malcolm Spiteri

