BOV l-1 Diviżjoni – Lija Athletic promossi fil-Kampjonat Premier

RAPPORT – Chris Cassar

MARSA ……… 2

LIJA A. ……… 4

Wara nuqqas ta’ tnax-il sena Lija Athletic irritornaw għall-kampjonat Premier meta f’logħba mingħajr storja għelbu lil Marsa biex kisbu l-punti li riedu biex matematikament aċċertaw minn post fil-Premier staġun ieħor.

Lija mill-ewwel bdew aggressiv u wara disa’ minuti marru minn fuq meta xutt ta’ Antoine Borg kien salvat parzjalment minn Mifsud u mir-rebound ABUBAKER BELLO OSAGIE kompla għal ġewwa. F’risposta rari Marsa resqu qrib permezz ta’ Refalo li kellu x-xutt salvat minn Bonnici. Tliet minuti mill-intervall Lija reġgħu resqu qrib b’daqqa ta’ ras ta’ Babic fuq freekick ta’ Beu.

Fit-48 minuta Beu deher jaqa’ fil-kaxxa wara kuntatt ma’ Melvin Busuttil u mill-11-il metru kien l-istess ERJON BEU li skorja b’xutt b’saħħtu. Fis-56 minuta Lija għamluhom tlieta meta PREDRAG BABIC skorja ġmiel ta’ gowl direttament minn freekick.

Fis-70 minuta kompliet il-festa ta’ Lija meta LEE JOE SCHEMBRI skorja r-raba’ gowl wara azzjoni personali u ħdax-il minuta mit-tmiem Marsa skorjaw gowl ta’ konsolazzjoni permezz ta’ DA LIMA MELO, li skorja minn penalty wara li hu kien twaqqa’ mill-goalkeeper ta’ Lija. Fit-93 minuta l-istess DA LIMA MELO skorja gowl ieħor għal Marsa wara azzjoni ta’ kontrattakk.

Marsa: L. Mifsud, M. Busuttil, L. Scorfna (J. Theuma), B. Essiel, C. Cutajar, R. Mifsud, E. Vella, J. Farrugia, S. Meilak (Y. Camilleri), L.A. De Melo, R. Refalo (M. Gauci).

Lija A: L. Bonnici, P. Babic (J. Garcia Vidal), L. Muscat, P. Borg, D. Scerri, E. Beu, L.J. Schembri (P. Dandolo), A. Galea, M. Clinch, A. Bello Osagie (E. Da Silva Santos), A. Borg.

Referee: Ishmael Barbara.

MQABBA ….. 1

PIETA H. ……3

Jurgen Suda skorja hat-trick fit-tieni taqsima biex għen lil Pieta jegħlbu lil Mqabba u b’hekk prattikament temm l-aspirazzjonijiet ta’ Mqabba li llum jistgħu jitilfu anki r-raba’ post jekk Qormi jegħlbu lil Fgura.

Fit-63 minuta Pieta marru fil-vantaġġ meta JURGEN SUDA rċieva ballun fit-tul, dar tajjeb ma’ difensur u għeleb lil Debono li kien ħiereġ jagħlaq l-angolu.

Żewġ minuti wara Mensah twaqqa’ fil-kaxxa minn Vella u mill-11-il metru reġa’ kien JURGEN SUDA li skorja b’xutt ċentrali. Ħames minuti mit-tmiem Montfort wettaq l-isbaħ save tal-logħba meta dawwar għal korner xutt ta’ Mello Da Silva, biex minuta wara l-istess MELLO DA SILVA skorja mill-11-il metru wara li plejer ta’ Pieta mess il-ballun b’idu fil-kaxxa.

Fil-ħin miżjud Pieta għalqu l-logħba b’gowl mill-isbaħ ta’ JURGEN SUDA li qabeż anki lill-goalkeeper qabel skorja minn angolu kważi mpossibli.

Mqabba: J. Debono, G. Gesualdi, J.R. Vella (D. Azzopardi), K. Cutajar, P. Chimezie, B. Muscat, M. Borg, A. Mello da Silva, L. Micallef (K. Azzopardi), G. Adamovic, M. Bonnici (L. Casha)

Pieta H: M. Montfort, G. Spiteri, C. Degabriele (G. Micallef), N. Pace Cocks, D. Agius (N. Pisani), C. Gauci (J. Busuttil), G. Mensah, J.M. Ruiz Perez, C. Grech, I. Jalo, J. Suda.

Referee: Darko Stankovic.

ŻEBBUĠ R. ………. 2

RABAT A. ………… 3

Rabat dawwru telfa f’rebħa b’rimonta mill-aqwa fit-tieni taqsima biex serrħu rashom għal kollox mill-inkwiet tar-relagation.

Rabat bdew aħjar iżda kienu Żebbuġ li fetħu l-iskor fis-16-il minuta meta Trebovac għadda tajjeb fuq il-lemin u qassam lejn RODRIGUES BRITTO li mill-viċin xeħet fix-xibka. Rabat komplew iżommu pressjoni fuq l-avversarji iżda kienu Żebbuġ li resqu qrib b’xutt ta’ Britto jgħaddi ftit barra.

Fis-57 minuta Żebbuġ irduppjaw permezz ta’ Luka Gatt wara żball fid-difiża ta’ Rabat. Fit-72 minuta bdiet ir-rimonta ta’ Rabat grazzi għal gowl ta’ RYAN MICALLEF u ħames minuti wara l-istess plejer kiseb id-draw meta għeleb lil Galea b’lob preċiż.

Sitt minuti mit-tmiem Rabat kisbu l-gowl tar-rebħa permezz ta’ GOODMAN wara xogħol tajjeb ta’ Smeir. Minuta wara ċans għal Żebbuġ li jsalvaw il-logħba meta ngħataw penalty iżda Britto ra x-xutt tiegħu salvat minn Mintoff.

Żebbuġ R: D. Galea, L. Gatt, K. Zammit, S. Borg (D. Toure) , D. Tabone, A. Curmi (R. Bajada), T. Trebovac, R. Silva Gomes, M. Rodriguez, Britto, C. Gauci, C. Psaila

Rabat: S. Mintoff, J. Caruana, S. Gauci, B. Micallef (E.J. Goodman), A. Smeir (K. Muscat), D. Falzon, R. Micallef, C. Vella, A. Azzopardi (N. Attard), D. Azzopardi, Z. Tanti

Referee: Alan Mario Sant.