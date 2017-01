Charlton Debono u Lisa Bezzina jirbħu l-Urban Jungle House of Sport 10k Valletta

Atletika: Charlton Debono u Lisa Bezzina rebħu l-kategorija rispettivi tal-edizzjoni ta’ din is-sena ta’ The Urban Jungle House of Sport 10k Valletta Road Race. It-tellieqa bdiet mill-Floriana u ħadet lill-atleti madwar id-dawra tal-belt. F’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli Charlton Deboni għamel ħin ta’ 33 minuta u 31 sekonda. Fil-kategorija irġiel, Mario Grech u Keith Galea daħlu fit-tieni u fit-tielet post rispettivament.

