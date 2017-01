Cristiano Ronaldo kompla jżid mal-unuri li diġa’ rebaħ fl-2016

Ingħata wkoll il-Best FIFA Fan Award lill-partitarji ta’ Borussia Dortmund u Liverpool li kienu kantaw flimkien l-innu You’ll Never Walk Alone qabel il-kwartifinali tal-UEFA Europa League bejniethom f’Anfield b’tifkira għall-vittmi tat-traġedja ta’ Hillsborough.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.