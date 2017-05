Darts: Kalkara St Joseph Champions

1 st Mosta Horseshoe Bar B (champions) – 50 punt ; 2 nd Hamrun Education Bar B (promossi) – 39 punt; 3 rd Bugibba Intercontinental Sun City – 35 punt; 4 th St. Venera Red Square – 27 punt; 5 th Mqabba St. Mary BC – 16 il-punt; 6 th St Pauls Diamonds – 11 il-punt; 7 th Mgarr The Hatch Sports Bar – 4 punti.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.