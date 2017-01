Darts: Malta Premier League: It-Tieni ġurnata

It-tieni ġimgħa mill-kompetizzjoni Premier League fil-120 Bar ġewwa l-Mellieħa rat lil Norbert Attard, Albert Scerri, John Agius u John Ciantar jirbħu l-konfronti tagħhom.

Brian Abela v Albert Scerri 3-4

L-ewwel partita rat lil kollegi B.Abela u A.Scerri jilagħbu fl-aqwa logħba tas-serata fejn A.Scerri ħareġ rebbieħ fis-seba’ leg deċiżiv. Scerri rebaħ l-ewwel żewġ legs għall-vantaġġ doppju b’Abela inaqqas id-distakk fit-tielet leg imma risposta immedjata ta’ Scerri fir-raba’ leg ikonsolidat il-vantaġġ. Il-ħames leg ra lil Scerri jibda bi skor ta’ 180 u 140 fejn b’sorpriża Abela rebaħ b’għeluq ta’ 76. Is-sitt leg rega rat lil Scerri jibda tajjeb biskor ta’ 140 għal darbtejn imma għat-tieni darba konsekuttiva Abela jirbaħ il-leg biex tefa’ l-logħba fil-leg deċiżiv. Din id-darba Scerri m’għamel l-ebda żball fid-doppji u assigura t-tieni rebħa tiegħu f’dawn il-kampjonati.

Godfrey Abela v Norbert Attard 1-4

Attard rebaħ it-tieni logħba tiegħu f’dawn il-kampjonati bi skor ta’ 4-1 fuq Abela. Żewġ 17 “dart finishes” taw vantaġġ doppju lil Attard imma risposta minn Abela, bl-aqwa leg tas-serata (13) inaqqas id-distakk għal 2-1. Attard żamm il-konċentrazzjoni u l-forma tiegħu fil-ħames u sitt leg biex temm il-partita b’rebħa ta’ 4-1.

John Ciantar v Vincent Busutill 4-2

Ciantar rebaħ l-ewwel logħbatiegħu fil-Premier League b’rebħa ta’ 4-2 fuq Busutill li ma rnexxielux jirreplika l-forma li kellu fil-ġimgħa preċedenti tal-istess kompetizzjoni. L-ewwel żewġ legs inqasmu b’Ciantar jirbaħ l-ewwel u Busutill it-tieni leg. It-tielet u raba’ legs raw lil Ciantar igawdi vantaġġ ta’ tnejn. Il-ħames logħba reġgħat naqset id-distakk għal wieħed imma Ciantar rebaħ is-sitt leg għal rebħa ta’ 4-2 u issa jinsab bl-istess rekord bħal Busutill ta’ 1-1 wara t-tieni ġimgħa.

John Agius v David Attard 4-2

J.Agius kompla fejn ħalla l-ġimgħa preċedenti b’rebħa oħra, din id-darba fuq D. Attard. Il-punteġġi għal Agius f’din il-partita kienu ta’ livell għoli fejn irnexxilu jagħmel “scores” ta 100+ għal-tlettax -il darba. Agius jieħu vantaġġ ta’ 3-0 b’risposta minn Attard fil-ħames u sitt leg inaqqas id-distakk għal 3-2. Fis-sitt leg iż-żewġ plejers ikollhom opportunitajiet li jirbħu b’Agius jagħlaq l-ewwel għar-rebħa u rekord ta’ 2-0 wara t-tieni ġimgħa.

Klassifika: 1st A.Scerri, N.Attard, J.Agius – (2-0); 4th V.Busutill, J.Ciantar – (1-1); 5th G.Abela, D.Attard, B.Abela – (0-2).

Statistika: L-Aqwa 3-dart average – N.Attard – 83.13; L-Aqwa leg – G.Abela – 13; 180s –A.Scerri – 1; L-Akbar għeluq – B.Abela – 88.

L-istreaming ta’ dawn il-logħbiet jinsab fuq is-sit ta’ YouTube tal-assoċjazzjoni – Malta Premier League of Darts 2016/17 – Day 2. It-tielet ġimgħa tintlgħab nhar l-Erbgħa 8 ta’ Frar 2017 fl-istabbiliment Uncle Matts Kitchen ġewwa Marsaskala bil-logħob jibda fit-8pm.

TAZZA 4 A-SIDE

Jintlgħabu l-ewwel legs mir-rawnd preliminari tat-tazza 4 a-side b’dawn ir-riżultati.

Sta.Venera Red Square vs St.Paul’s Diamonds 14-2; Hamrun Education Bar B vs Floriana Ajax D 9-7; Mosta Horseshoe Bar A vs Floriana Ajax C 14-2; Floriana Ajax Bar A vs Gudja POs Bar A 11-5; Kalkara St.Joseph BC A vs Beland BC B 12-4.