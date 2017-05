Darts: Tnejn fidda u bronż fit-Tazza tal-Mediterran

Irġiel overall – 1 st France 58 punt; 2 nd Romania 46 punt; 3 rd MALTA 38 punt; 4 th Turkey 26 punt; 5 th Catalonia 20 punt; 6 th Gibraltar 18 il- punt; 7 th Cyprus 14 il- punt; 8 th Greece 12 il- punt.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.