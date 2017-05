Etienne Bonello u Marie Claire Aquilina jirbħu l-ewwel Time Trial tal-2017

Il-Kampjonat tat-Time Trial organizzat mill-Federazzjoni Maltija taċ-Ċikliżmu beda nhar il-Ħadd 21 ta’ Mejju 2017 bl-ewwel tiġrija minn tlieta li saret fil-By-pass tal-Mrieħel. Għaċ-ċiklisti tat-Team Greens kienet ġurnata mill-aqwa fejn Etienne Bonello rebaħ il-Kategorija tal-Elite, filwaqt li Marie Claire Aquilina rebħet il-Kategorija Feminili. James Mifsud u Michelle Vella Wood spiċċaw fit-tieni post rispettivament.

Etienne Bonello spiċċa qabel kulħadd f’ħin ta’ 35:11.11 b’vantaġġ ta’ 00:36.34 fuq sieħbu James Mifsud u vantaġġ ta’ 00:59.15 fuq Alex Pettett (Pro Action All Stars).

Il-Kategorija Feminili kienet iddominata minn ċiklisti tat-Team Greens fejn l-ewwel spiċċat Marie Claire Aquilina f’ħin ta’ 38:43.27, b’vantaġġ ta’ 02:23.79 fuq il-kollega tagħha Michelle Vella Wood. Claudine Gatt ta’ Mosta AF Sign Studio CC spiċċat it-tielet b’distakk ta’ 07:46.62.

Dawk tiġrijiet kienu wkoll preparazzjoni għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar meta fi ftit jiem oħra t-timijiet Nazzjonali Maskili u Feminili ser jirrappreżentaw lil Malta.

Il-Kategoriji l-oħra ntrebħu minn Nicholas Attard Montaldo ta’ The Cyclist (Juniors) f’39:31.20; Ivan Zammit ta’ B’Kara St.Joseph SC (Masters 40+) f’39:55.09; Nicky Farrugia ta’ Mosta AF Sign Studio CC (Masters 50+) f’41:04.54; Emmanuel Camilleri ta’ Mosta AF Sign Studio CC (Masters 60+) f’45:18.63;Miguel Galea tat-Team Greens (Under 12 M) f’05:57.00; Justine De Giorgio ta’ Mosta AF Sign Studio CC (Under 12 F) f’05:53.00; Nikol Micallef ta’ Mosta AF Sign Studio CC (Under 15 M) f’21:29.79 u Kristina Spiteri ta’ The Cyclist (Under 15 F) f’24:10.13.

Wara t-tiġrijiet, iċ-ċiklisti rebbieħa kienu ppreżentati bil-medalji mis-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Maltija taċ-Ċikliżmu Joe Bajada. It-tiġrija li jmiss hija t-tieni waħda tal-Kampjonat Nazzjonali Road Race li ser issir nhar il-Ħadd 11 ta’ Ġunju 2017 f’Ta’ Penellu, l-Mellieħa.

Riżultati kollha

Elite

Etienne Bonello – Team Greens 35:11.11 James Mifsud – Team Greens 35:47.45 Alexander Pettett – Pro Action All Stars 36:10.26

Feminili

Marie Claire Aquilina – Team Greens 38:43.27 Michelle Vella Wood – Team Greens 41:07.06 Claudine Gatt – Mosta AF Sign Studio CC 46:29.89

Juniors

Nicholas Attard Montaldo – The Cyclist 39:31.20 65 Isaac Spiteri – The Cyclist 43:30.41

Rebbieħa tal-Kategoriji l-oħra

Under 12 M

Miguel Galea – Team Greens 05:57.00 Jaeken Galea – Mosta AF Sign Studio CC 06:06.00 Isaac Bonnici – Agones SFC 35:30.88 06:10.00

Under 12 F

Justine De Giorgio – Mosta AF Sign Studio CC 05:53.00 Hannah Dandria – Mosta AF Sign Studio CC 06:33.00 Valentina Soler – Mosta AF Sign Studio CC 07:13 .00

Under 15 M

Nikol Micallef – Mosta AF Sign Studio CC 21:29.79 Malcolm Vassallo – Mosta AF Sign Studio CC 22:30.50 Matthew Galea Pirotta – Mosta AF Sign Studio CC 22:31.54

Under 15 F

Kristina Spiteri – The Cyclist 24:10.13 Veronique Pace Asciak – Mosta AF Sign Studio CC 26:46.82

Masters 40+

Ivan Zammit – B’Kara St.Joseph SC 39:55.09 Colin Tabone – Team Greens 41:07.69 Dominic Cutajar – Gozo CC 44:52.71

Masters 50+

Nicky Farrugia – Mosta AF Sign Studio CC 41:04.54 Peter Horton – The Cyclist 41:57.96 Michael Lia – Mosta AF Sign Studio CC 42:44.16

Masters 60+